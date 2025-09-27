Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 1430 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1430 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что в зоне действия группировки «Север» украинская армия лишилась более 180 бойцов, а в зоне работы группировки «Запад» — свыше 220.

В зоне ответственности «Южной» группировки потери противника составили до 175 солдат ранеными и убитыми. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, были освобождены более 5 квадратных километров территории в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Помимо этого, в зоне действий группировки «Восток» ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки, в зоне «Днепра» — до пятидесяти.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил власти Украины в сокрытии реальных потерь армии. Он отметил, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ числятся «пропавшими без вести», более миллиона погибли.