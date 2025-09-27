Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:11, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

Журналист заявил о сокрытии Киевом реальных потерь ВСУ

Журналист Боуз заявил о сокрытии Киевом реальных потерь ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он заявил, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ числятся «пропавшими без вести», более миллиона погибли.

«Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского пытается скрыть эту реальность», — написал Боуз. По его словам, Киев утаивает реальные данные, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) составили 1,7 миллиона человек. «Сколько они могут воевать, это тоже вопрос такой риторический», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова предсказала войну между Россией и НАТО из-за Украины. Что готовят ВСУ?

    Журналист заявил о сокрытии Киевом реальных потерь ВСУ

    На Западе раскрыли истинный мотив Трампа в отношении Украины

    Сражавшийся в рядах ВСУ иностранец предостерег наемников от отправки на Украину

    В Британии рассказали о напугавшем Зеленского заявлении Трампа

    Военный эксперт рассказал о нависших над ВСУ угрозах на фронте

    Российские войска ударили авиабомбой по зданию с бойцами ВСУ

    На Западе обвинили НАТО в попытках развязать третью мировую войну

    Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

    В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости