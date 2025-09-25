Россия
Раскрыты потери ВСУ с начала спецоперации

Алаудинов: Потери ВСУ с начала спецоперации составили 1,7 млн человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) составили 1,7 миллиона человек. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«И мы уже знаем, что 1 миллион 700 тысяч человек безвозвратных потерь они уже имеют. Сколько они могут воевать, это тоже вопрос такой риторический», — сказал Алаудинов.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли большие потери в Харьковской области. «На харьковском направлении в лесу западнее Синельникова бойцы "Севера" отразили одну попытку противника деблокировать подразделения 57-й омпбр и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады», — рассказали в силовых структурах России. В результате украинские военнослужащие на данном участке отступили на исходные позиции.

