Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 27 сентября 2025Бывший СССР

Мощный удар нанесен по критической инфраструктуре на западе Украины

Винницкая ОВА сообщила о приостановке движения поездов в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Vinnytsia / Reuters

Движение поездов приостановлено в Винницкой области на западе Украины в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила заместитель главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная, передает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Заболотная сообщила о попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России по объектам критической инфраструктуры в ночь на субботу, 27 сентября. Мощные взрывы прогремели в Тульчинском районе области.

В Винницкой ОВА также рассказали о приостановке железнодорожного сообщения в области из-за удара. Как сообщается, по состоянию на 06:30 мск пожар был ликвидирован, движение поездов возобновлено.

Ранее российские БПЛА атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

    В Московском зоопарке родились детеныши капибары

    На Западе рассказали о завершении проекта «Украина»

    Ученые предсказали повышенную солнечную активность

    Игрок «Ливерпуля» назвал лучшего российского футболиста в истории чемпионата Франции

    Мощный удар нанесен по критической инфраструктуре на западе Украины

    В отношении обманувшей фанатов «Руки Вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

    Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

    Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

    По российской нефтеперекачивающей станции нанесен удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости