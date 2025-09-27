Россия
00:53, 27 сентября 2025

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с каршерингом

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с каршерингом и легковым автомобилем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

ДТП с участием каршеринга и легкового автомобиля произошло на Люблинской улице на юго-востоке российской столицы. Об аварии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как отмечается в публикации, к месту происшествия прибыли медики, сотрудники ГАИ и правоохранители, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.

Ранее в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. ДТП произошло в районе Ясенево. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На опубликованных кадрах микроавтобус с красным крестом лежит на боку, одна из его задних дверей распахнута.

