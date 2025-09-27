Аналитик Уотсон: Трамп пытается защитить США от грядущего поражения Украины

Президент США Дональд Трамп хочет защитить свою страну от грядущего поражения Украины, переложив ответственность за это на Европу. Истинный мотив американского лидера раскрыл аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х.

По его словам, Трамп взял на себя лишь одно обязательство — Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие, но лишь в том случае, если платить за него будут европейские страны.

«Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить», — считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».