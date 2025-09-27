Интернет и СМИ
10:18, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о завершении проекта «Украина»

Христофору: Запад начал идти на все уловки, поскольку проект Украина завершается
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад начал идти на все уловки, поскольку проект «Украина» завершается. С таким заявлением выступил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект "Украина" завершится», — высказался журналист.

По мнению Христофору, в настоящий момент глобалистские элиты Запада пытаются извлечь максимальную выгоду из конфликта на Украине. Он также добавил, что после завершения проекта «Украина» начнется следующий.

Ранее норвежское издание Steigan предупредило о новой большой войне. По словам автора, НАТО и США пытаются вынудить Польшу взять на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией.

