Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:54, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

Симоньян: Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится в Армянской Церкви 28 сентября
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном состоится в воскресенье, 28 сентября, в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом в Telegram сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — попросила вдова.

По ее словам, те, кто хочет проститься с ее покойным супругом, могут прийти в указанное место с 15:00.

О смерти Кеосаяна стало известно накануне. Режиссер ушел из жизни в 59 лет. До этого он несколько месяцев находился в коме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации и беспилотников в зоне СВО

    МИД Венгрии ответил на хамские провокации Украины

    Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

    ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе

    Объяснена опасность нового украинского дрона

    В Сирии выдали ордер на арест Асада

    12-летний мальчик угнал машину родителей и устроил гонки с полицией

    В России началось нашествие хищных божьих коровок

    МИД России отреагировал на планы Европы создать «стену дронов»

    В МИД оценили последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости