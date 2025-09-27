Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

Симоньян: Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится в Армянской Церкви 28 сентября

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном состоится в воскресенье, 28 сентября, в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом в Telegram сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — попросила вдова.

По ее словам, те, кто хочет проститься с ее покойным супругом, могут прийти в указанное место с 15:00.

О смерти Кеосаяна стало известно накануне. Режиссер ушел из жизни в 59 лет. До этого он несколько месяцев находился в коме.