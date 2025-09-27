Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:31, 26 сентября 2025Силовые структуры

Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал ЛГБТ-активистку и иноагента Казанцеву
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Хорошевский районный суд Москвы постановил заочно арестовать ЛГБТ-активистку (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Казанцеву (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщают журналисты РИА Новости, которые ознакомились с материалами суда.

Девушку подозревают в том, что она уклонялась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Она уже несколько раз получала штрафы из-за отсутствия необходимой плашки о своем иноагентстком статусе в публикациях.

Известно, что еще в марте Казанцева была объявлена в розыск.

ЛГБТ-активистка Александра Казанцева попала в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Тогда же вместе с ней внесли уехавшую из России певицу Земфиру, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (все трое признаны Минюстом России иностранными агентами).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

    Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

    В США отреагировали на высказывания Стубба об отсутствии права голоса у России

    Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

    Украинские дроны атаковали российский регион

    Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

    На Западе назвали причину тревоги Зеленского

    Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

    На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости