Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал ЛГБТ-активистку и иноагента Казанцеву

Хорошевский районный суд Москвы постановил заочно арестовать ЛГБТ-активистку (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Казанцеву (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщают журналисты РИА Новости, которые ознакомились с материалами суда.

Девушку подозревают в том, что она уклонялась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Она уже несколько раз получала штрафы из-за отсутствия необходимой плашки о своем иноагентстком статусе в публикациях.

Известно, что еще в марте Казанцева была объявлена в розыск.

ЛГБТ-активистка Александра Казанцева попала в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Тогда же вместе с ней внесли уехавшую из России певицу Земфиру, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (все трое признаны Минюстом России иностранными агентами).