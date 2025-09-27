Силовые структуры
13:08, 27 сентября 2025Силовые структуры

Россиян облили растворителем в их квартире и подожгли

В Ленобласти мужчина облил соседей растворителем и поджег
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В городе Сланцы Ленинградской области мужчина облил соседей растворителем и поджег. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на улице Кирова. После мощного пожара там нашли местную жительницу без признаков жизни, еще четыре человека с ожогами и отравлением были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в поджоге задержан. Им оказался 33-летний сосед. Он признался, что накануне купил канистру растворителя и с ней ворвался к потерпевшим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве суд взял под стражу женщину, сжегшую квартиру с соседкой.

