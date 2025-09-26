Жестоко отомстившая соседке россиянка попала в СИЗО

В Подмосковье суд взял под стражу женщину, сжегшую квартиру с соседкой

В Подмосковье суд взял под стражу 45-летнюю женщину по делу о расправе над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантка проведет под стражей до 23 ноября. Ей предъявлено обвинение по пункту «е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

23 сентября в многоквартирном жилом доме в Воскресенске женщина поссорилась с соседкой, облила ее дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Это попало на видео. В результате 47-летняя потерпевшая отравилась продуктами горения, спасти ее не удалось.

