Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 26 сентября 2025Силовые структуры

Зарубившему топором женщину на глазах ее дочери россиянину вынесли приговор

В Липецкой области суд дал мужчине 17 лет колонии за убийство женщины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Липецкой области суд приговорил 38-летнего жителя к 17 годам колонии строгого режима за расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что утром 18 февраля мужчина приехал к дому 39-летней знакомой, чтобы выяснить с ней отношения. Разговор состоялся в машине женщины, во время которого фигурант достал нож и нанес им жертве не менее 51 удара ножом в шею, а затем 8 раз ударил потерпевшую по голове. Все это произошло на глазах у дочери женщины, которая сидела на заднем сиденье.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре региона, поводом для ссоры стала ревность мужчины.

В результате его признали виновным в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Также мужчину обязали выплатить компенсацию семье потерпевшей в размере более 3,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ишиме 73-летняя пенсионерка заколола мужчину из-за непристойного предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян

    В России два года не могли похоронить штурмовавшего Авдеевку бойца СВО

    Страны Европы запустят новую систему въезда

    В шпионаже в пользу России обвинили двух нидерландских подростков

    Топ-менеджера авиазавода уличили в подкупе начальника НИИ ВВС Минобороны России

    В Кремле прокомментировали арест подозреваемого по «Северным потокам»

    Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ

    Татуировки неожиданно связали с более низким риском опасного заболевания

    Кремль ответил на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

    Археологи нашли клад возрастом три тысячи лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости