Зарубившему топором женщину на глазах ее дочери россиянину вынесли приговор

В Липецкой области суд дал мужчине 17 лет колонии за убийство женщины

В Липецкой области суд приговорил 38-летнего жителя к 17 годам колонии строгого режима за расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что утром 18 февраля мужчина приехал к дому 39-летней знакомой, чтобы выяснить с ней отношения. Разговор состоялся в машине женщины, во время которого фигурант достал нож и нанес им жертве не менее 51 удара ножом в шею, а затем 8 раз ударил потерпевшую по голове. Все это произошло на глазах у дочери женщины, которая сидела на заднем сиденье.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре региона, поводом для ссоры стала ревность мужчины.

В результате его признали виновным в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Также мужчину обязали выплатить компенсацию семье потерпевшей в размере более 3,9 миллиона рублей.

