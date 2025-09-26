Российская пенсионерка зарезала молодого знакомого за непристойное предложение

В Ишиме 73-летняя пенсионерка заколола мужчину из-за непристойного предложения

В Тюменской области отправили в СИЗО 73-летнюю пенсионерку из Ишима, подозреваемую в расправе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 22 сентября пенсионерка и ее 54-летний знакомый распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина сделал пожилой женщине непристойное предложение, которое вызвало у нее возмущение. В порыве ярости она схватила нож и нанесла три колющих ранения обидчику в бедро и грудь. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

