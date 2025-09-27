Мир
10:45, 27 сентября 2025Мир

Признанная недружественной страна попросила Лаврова защитить интересы бизнеса в России

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён попросил Лаврова защитить интересы бизнеса в России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «МИД России 🇷🇺»

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова защитить интересы работающего в стране южнокорейского бизнеса. Об этом передает «Ёнхап».

Как сообщается, встреча Чо Хёна и Сергея Лаврова состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и стала первой с начала специальной военной операции. Корейский дипломат попросил российского коллегу обеспечить условия безопасного пребывания корейских граждан в стране, а также подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний.

Глава МИД Южной Кореи также обсудил ситуацию на Корейском полуострове и попросил Москву сократить военное сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). В свою очередь, Лавров указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников.

Ранее профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков предположил в интервью «Ленте.ру» создание США в Азии аналога НАТО в ближайшие 15 лет. В частности, востоковед указал, что оформленное в 2023 году трехстороннее партнерство США, Южной Кореи и Японии является важным шагом в построении азиатского аналога Североатлантического альянса.

