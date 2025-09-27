Россиян предупредили о запрете на покупку определенных товаров

Юрист Ноженко заявила о запрете на покупку загрязненных радиацией продуктов

По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

В частности, под ограничения попадают продукты и товары с радиоактивными загрязнениями, нарушением правил сроков годности или просроченные. Также в России запрещены к реализации безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная социальным структурам, алкогольная продукция без лицензии и необходимых документов или изготовленная в кустарных условиях, гусиные или утиные яйца, добавила эксперт.

Помимо этого, санитарные нормы запрещают продажу грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной продукции, без документов и маркировки. Ноженко отметила, что пищевые продукты без упаковки также запрещены к реализации с некоторыми исключениями, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.

Собеседница издания предупредила россиян, что от покупки данных категорий товаров стоит воздержаться, даже если они предлагаются по скидке.

Ранее младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман сообщила, что покупателям не стоит отказываться от чеков в магазинах. Она заметила, что магазинам выгодно, когда покупатели отказываются от чеков, поскольку это экономит им бумагу, чернила для кассовых аппаратов и средства для их обслуживания.