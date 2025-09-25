Экономика
11:11, 25 сентября 2025Экономика

Россиянам посоветовали не отказываться от чека в магазине

Юрист Циммерман: Чек является первоначальным доказательством факта покупки
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Покупателям не стоит отказываться от чеков в магазинах. Об этом в беседе с «Праймом» предупредила младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман.

Она заметила, что магазинам выгодно, когда покупатели отказываются от чеков, поскольку это экономит им бумагу, чернила для кассовых аппаратов и средства для их обслуживания.

«Чек является первоначальным и главным доказательством факта покупки и ее условий. Без него покупателю значительно сложнее вернуть или обменять товар», — напомнила юрист.

По ее словам, без чека покупателям реже везет с возвратом продукта и использованием гарантии. Она призвала россиян всегда брать кассовый чек, поскольку это является основной «страховкой на случай проблем с товаром».

Ранее в России собрались защитить торговлю от злоупотреблений со стороны покупателей. Речь идет о возможном создании перечня невозвратных товаров.

    Все новости