Россиянка описала отель в Геленджике фразой «не было желания находиться»

Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская туристка отдохнула в Геленджике и была разочарована условиями проживания в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Анастасия Бескоровайная призналась, что номер был сырой, с очень холодным полом, неприятным запахом и засохшим тараканом на входе. Кроме того, там не делали уборку, а с шести утра были слышны разговоры сотрудниц и мытье посуды на кухне, которая находилась неподалеку.

«В такой гостинице не было желания находиться. Выехали на вторые сутки. Деньги нам возвращать никто не захотел, но мы все равно сменили отель. Написали им отзыв в системе бронирования, никакой реакции не последовало», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Соотечественница добавила, что набережная Геленджика ей понравилась, а также порадовало обилие мест для детей. По ее словам, пляжи на курорте были чистые и обустроенные, а вода в море — хоть и теплая, но грязная.

«Количество отдыхающих туристов даже в начале сезона было большое, боюсь представить, что здесь творится в период массовых отпусков», — заключила автор отзыва.

Ранее другая российская туристка отдохнула с дочерью в Геленджике летом 2025 года и раскрыла траты на поездку. В частности, десятидневное проживание в отеле обошлось ей в 307 тысяч рублей.

