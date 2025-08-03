Россиянка описала отдых в Геленджике фразой «могли бы заплатить в два раза меньше»

Российская туристка отдохнула с дочерью в Геленджике летом 2025 года и раскрыла траты на поездку. Своими расчетами она поделилась в личном блоге «Графиня» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, десятидневное проживание в отеле обошлось ей в 307 тысяч рублей, два билета на поезд — в 79 тысяч рублей, а индивидуальный трансфер туда и обратно — в 5 тысяч рублей. Кроме того, на развлечения она потратила 3 тысячи рублей, на продукты и детские игрушки — 10,7 тысячи рублей, на лекарства — 1,5 тысячи рублей, на фотосессию — 8 тысяч рублей, на сувениры — 3 тысячи рублей, на аренду велосипеда с детским креслом и электромобиля — тысячу рублей. Итого общие траты составили около 420 тысяч рублей.

«Безусловно, мы могли бы заплатить примерно в два раза меньше и другому государству. Сэкономить, чтобы потом часами ждать в аэропорту вылет, трястись в трансфере по серпантину, получить шведский стол невысокого качества и потрепанный временем отель как единственный оплот цивилизации», — такими фразами описала свой опыт туристка.

Ранее другая россиянка побывала в Геленджике и описала отдых на курорте фразой «советуем на 100 процентов». Она отметила, что море было чистым, а пляж — хорошо оборудованным.

