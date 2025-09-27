Российская армия взяла под контроль еще три населенных пункта в зоне СВО

Еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) взяли под контроль российские войска — Дерилово и Майское в Донецкой народной республике (ДНР), а также Степовое в Днепропетровской области. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает Министерство обороны (МО) России.

В операциях по установлению контроля над указанными населенными пунктами принимали участие группировки войск «Восток», «Запад» и «Юг».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил важность взятия под контроль Россией населенного пункта Юнаковка в Сумской области. По его словам, это важно для создания зоны безопасности в этом регионе.

О взятии населенного пункта стало известно 26 сентября.