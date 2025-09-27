Саудовская Аравия и зять Трампа захотели купить издателя FIFA и Sims

Группа инвесторов с участием суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) хочет купить крупнейшего издателя компьютерных игр Electronic Arts. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Группа инвесторов (...) может объявить о сделке по приобретению издателя, известного своими спортивными играми, уже на следующей неделе», — сообщает издание.
По информации WSJ, в число группы инвесторов по приобретению издателя линейки футбольных симуляторов FIFA и серии игр Sims также вошла инвестиционная компания зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners. В период первого президентского срока Трампа Кушнер выступал посредником между США, Израилем и арабскими странами в заключении «соглашений Авраама» по урегулированию конфликта Тель-Авива и Палестины.
Предполагаемый объем сделки составит 50 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшей сделкой по выкупу акций с использованием заемных средств в истории. Отмечается, что доля подобных соглашений на рынке существенно упала после мирового финансового кризиса 2008 года.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал сроки завершения работы над российским аналогом компьютерной игры FIFA. По его словам, планируется завершить работу до 2030 года.