SHAMAN отказался считать шуткой создание собственной партии

SHAMAN заявил о существовании его и Мизулиной партии «Мы»

Новости о создании политической партии «Мы» заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной не являются шуткой. Об этом певец заявил в видео, опубликованном в Telegram.

«Партия "Мы" существует. Это не шутка», — заявил певец.

SHAMAN выступил с заявлением в ответ на вопрос одного из участников организованных им и Мизулиной гуляний в подмосковной Коломне. По словам Дронова, он решил таким образом отпраздновать прошедший день рождения возлюбленной, так как ранее у него не было возможности из-за подготовки к музыкальному конкурсу «Интервидение».

«Партия "МЫ" про людей! Накрыли стол жителям Коломны», — гласит подпись к видео. Также певец исполнил вместе с Мизулиной ряд своих песен.

1 сентября SHAMAN объявил о создании партии «Мы» в качестве подарка Екатерине Мизулиной на день рождения. Подробности о создании региональных отделений партии и учредительном съезде пока не сообщались.

Ранее Дронов сравнил себя и Екатерину Мизулину с парой неразлучников. Певец назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.