Способ выживания российских военных под танком два месяца объяснили

Генерал Попов: Российские бойцы выживали 2 месяца под танком благодаря мужеству

Российские военные, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожье, выжили благодаря мужеству и нежеланию сдаваться в плен. Об этом заявил военный летчик генерал-майор Владимир Попов, его слова приводит aif.ru.

По словам Попова, российские бойцы оказались в так называемой серой зоне, которую обстреливали с обеих сторон, а линия боевого соприкосновения оставалась неподвижной. Военные питались тем, что им сбрасывали с дронов, а также выживали на подножном корме.

Генерал предположил, что военные могли помогать своим, находясь под танком, — например, наблюдать и передавать информацию о противнике.

Ранее военкор Владимир Романов опубликовал видео с выжившими бойцами. Они рассказали, что постоянно находились под минометными обстрелами.