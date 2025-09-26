Россия
18:36, 26 сентября 2025Россия

Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

Два месяца прятавшихся под танком бойцов СВО показали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с бойцами спецоперации, которые два месяца прятались под танком. Ролик выложил в Telegram военкор Владимир Романов.

На кадрах черные от копоти и исхудавшие бойцы рассказывают о том, что постоянно находились под минометными обстрелами. «Так ты это... Из Мозамбика, что ли, переехал?» — шутит автор видео, имея в виду ставшую черной кожу бойца.

Другой военнослужащий рассказал, как им удалось продержаться все это время. «Кидают иногда», — ответил он на соответствующий вопрос и сделал неопределенный жест рукой в сторону неба. Вероятно, он имел в виду поставки с помощью беспилотников. Такая практика уже была замечена зоне СВО. «Красавчик вообще мужик», — резюмирует мужской голос за кадром.

Ранее стало известно о другом участнике СВО, пропавшем в зоне боевых действий. Мужчина не выходил на связь на протяжении месяца, за это время ему перестали платить довольствие. Однако россиянин нашелся в одном из госпиталей. Добиться возобновления ему выплат удалось после вмешательства военной прокуратуры.

