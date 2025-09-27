Мир
08:19, 27 сентября 2025Мир

США выдвинули Индии связанное с Россией требование

Bloomberg: США требуют от Индии отказаться от закупок нефти у РФ ради сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: René DeAnda / Unsplash

США настаивают на отказе Индии от закупок российской нефти для заключения торгового соглашения между странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров, прошедших на этой неделе, американская сторона ясно дала понять, что это требование крайне важно для заключения сделки.

Ранее Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие американских санкций с поставок сырой нефти с Ирана и Венесуэлы.

