Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»

Mash: Сергей Светлаков и Андрей Малахов исчезли из дела о трагедии в Крокусе

Актер Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов пропали из материалов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле». Шоумены находились на площадке во время начавшейся стрельбы, однако не были заявлены как свидетели, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в Мосгорсуд телеведущих не вызывали. При этом Светлаков рассказывал, что в тот роковой вечер он и другие очевидцы забаррикадировались от террористов в коридоре. Новой подробностью стал факт нахождения на концерте группы «Пикник» ведущего Андрея Малахова, хотя ранее он или СМИ об этом не говорили.

Между тем, судебные разбирательства по делу о теракте продолжаются. Сейчас идет допрос свидетелей защиты — их около 800 человек. Тем временем потерпевшими признаны примерно 1,7 тыс. человек, в том числе раненые и родственники погибших.

Ранее выяснилось, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не выплатят деньги по искам потерпевших. Средств и имущества нападавших не хватит для того, чтобы покрыть все заявленные требования. Как уточняется, четверо обвиняемых — выходцы из бедных семей.

Трагедия в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стала одной из самых масштабных в современной российской истории со времен теракта в Беслане. 22 марта 2024 года террористы ворвались туда перед началом выступления рок-группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.