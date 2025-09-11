Россия
06:03, 11 сентября 2025Россия

Фигуранты дела о теракте в Крокусе не выплатят деньги по искам потерпевших

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Global Look Press

Лица, проходящие потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», вероятно, не получат от фигурантов уголовного дела выплаты по гражданским искам, так как средств и имущества нападавших не хватит для покрытия заявленных требований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски», — сказал он. Кроме того, собеседник агентства отметил, что четверо обвиняемых из бедных семей.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор лечат ожоги.

    Обсудить
