В Британии рассказали о напугавшем Зеленского заявлении Трампа

Меркурис: Зеленского напугало заявление Трампа об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский напуган намерением главы США Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, американский лидер хочет отказаться от прямого участия в конфликте, и это приводит Зеленского в ужас. «Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Украина при помощи со стороны Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше».

После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией.