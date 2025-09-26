«Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

Каллас: ЕС не несет единоличной ответственности за помощь Киеву

Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на заявления президента США Дональда Трампа, ее слова приводит Politico.

Что в словах Трампа не понравилось Каллас?

23 сентября американский лидер допустил, что Украина при поддержке стран Евросоюза готова не только вернуть территории, но и потенциально «пойти еще дальше».

Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно актуально, если принять во внимание обещание президента Трампа прекратить боевые действия. Это он пообещал остановить конфликт. Так что это не наша вина, и ответственность за это не может лежать на нас Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

По данным авторов материала, ряд европейских чиновников посчитали, что глава Белого дома таким образом хочет «намекнуть об уходе США из конфликта», тем самым перекладывая обязательства по украинскому вопросу на Европу.

Каллас также выразила опасения по этому поводу, указав на то, что «Вашингтон должен быть солидарен» с политикой Североатлантического альянса.

Америка — величайший союзник в НАТО. Поэтому, если мы говорим о том, какие действия должен предпринимать альянс, это означает, что Америка должна делать то же самое Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Европа боится, но критикует

Помимо этого, издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что европейские официальные лица неоднозначно отреагировали на новую риторику Трампа по украинскому вопросу.

Отмечается, что они опасаются того, что глава Белого дома пытается поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину на Европу в том случае, если Украина примет стратегически неверное военное решение или у нее закончатся деньги.

Все видят, что он [Трамп] отходит от дел анонимный источник из Европейского союза в разговоре с The Financial Times

Также европейские политики выразили недовольство речью Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которую он произнес 23 сентября.

В своем выступлении президент США выразил недовольство тем, что страны Европы хотят усиления давления на Москву, в том числе со стороны Вашингтона, но при этом продолжают закупать российские энергоносители. Он назвал их действия «позором», призвав к отказу от нефти и газа из России.

Фото: Angelina Katsanis / AP

Реакция ряда представителей Евросоюза на его слова была негативной. Несколько иностранных официальных лиц охарактеризовали выступление Трампа как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».

Он говорит неправду (...) Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины анонимный источник из Европейского союза в беседе с Politico

Почему Трамп хочет переложить ответственность за Украину на Европу?

24 сентября профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» объяснил смысл слов американского лидера.

По его словам, Трамп не намерен вовлекаться напрямую в урегулирование конфликта, но при этом хочет «выжать из него максимум ресурсов». Эксперт допустил, что глава Белого дома хочет заставить Украину сражаться как можно дольше, чтобы страны НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) оплачивали американское оружие и поставляли его Киеву.

Это его способ риторически подтолкнуть их к продолжению проигрышной войны, получая прибыль, а политически заявляя, что это не война Трампа, поскольку нет «прямого» участия. «На бумаге» это выгодно США, где финансовый, политический и военный риски несут Европа и Украина

Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

При этом Саймонс резюмировал, что эта стратегия обречена на провал, поскольку Евросоюз является банкротом.