11:39, 27 сентября 2025Мир

В МИД назвали истерией заявления о нарушении воздушного пространства стран НАТО

Посол России Келин назвал истерией заявления о нарушении воздушного пространства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заявления о якобы нарушении воздушного пространства стран Организации Североатлантического договора (НАТО) Вооруженными силами России являются истерией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Цель — поддержать напряженность и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве», — высказался дипломат.

Келин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений о якобы нарушении воздушного пространства. Посол назвал планы Лондона по переброске в Польшу истребителей в рамках миссии альянса «Восточный страж» усилением напряженности в отношениях с Москвой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в нарушении воздушного пространства. Он также подчеркнул, что заявления лидеров стран Североатлантического альянса о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными.

