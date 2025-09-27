Мир
22:00, 27 сентября 2025Мир

В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

В офисе председателя 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок объяснили, почему ее микрофон выключился в ходе выступления в момент представления российской делегации. Причиной назвали техническую проблему, передает ТАСС.

«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале ГА, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом», — заявила в ответ на запрос агентства представитель офиса председателя 80-й ГА ООН Ла Нейс Коллинз.

Она подчеркнула, что случившаяся заминка на словах Бербок о России не связана с председателем или ее офисом.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться, что произошло с микрофоном Бербок в ходе выступления. Она предположила, что ее микрофон мог кто-то намеренно отключить, либо это сделала сама дипломат.

