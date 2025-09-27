Силовые структуры
19:11, 27 сентября 2025

В Подмосковье обстреляли автобус

В Наро-Фоминске мужчина обстрелял автобус в ходе конфликта с водителем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Наро-Фоминске мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета. Об этом сообщило подмосковное управление МВД России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило сообщение о повреждении стекла автобуса. При проверке полицейские установили, что в районе автостанции на улице Курзенкова между водителем и мужчиной возник конфликт. В ходе перепалки нарушитель несколько раз выстрелил в сторону транспортного средства. Информация о пострадавших не поступала.

В результате правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался москвич 1986 года рождения, у которого изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний школьник открыл огонь по людям из пневматической винтовки Striker. В результате оказалась ранена 69-летняя прохожая, у которой диагностировали ушиб мягких тканей правого бедра.

