Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 27 сентября 2025Россия

В России предложили создать аналог резервации индейцев

Член совета при главе Бурятии Арсеньева предложила создать на Байкале резервацию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Власти России должны создать в окрестностях Байкала зону, аналогичную резервациям индейцев в США. С таким заявлением выступила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева в интервью РБК.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — заявила общественный деятель.

Арсеньева прокомментировала существование «байкальской правовой аномалии» — многочисленных правовых коллизий из-за особенностей правового статуса озера Байкал, включая ограничения права собственности для проживающего там населения. По ее мнению, государство могло бы платить местным жителям за проживание в обмен на обязательства по поддержанию территории. В качестве альтернативной меры общественный деятель предложила вывести населенные пункты из особо охраняемой зоны.

Ранее жители Улан-Удэ возмутились мусорками с изображением Байкала. Изображение священного озера на мусорке горожане посчитали оскорбительным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    В России предложили создать аналог резервации индейцев

    Названо повлиявшее на изменение позиции Трампа по Украине событие

    Раскрыта главная цель Европы против России

    Иностранная компания задержала зарплату россиянам

    В Молдавии начали массово отказывать иностранцам во въезде

    В Подмосковье девушка упала с девятого этажа и выжила

    Названы способы защититься от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе

    В Германии задумались о борьбе с подозрительными дронами

    Режим ЧС федерального характера ввели из-за урожая в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости