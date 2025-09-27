В России рассказали о «пощечине Сырскому»

Дандыкин назвал освобождение Юнаковки пощечиной главкому ВСУ Сырскому

Освобождение Юнаковки в Сумской области стало пощечиной главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось», — высказался эксперт.

Дандыкин добавил, что для украинской армии потеря Юнаковки стала большим ударом, поскольку ВСУ считали этот населенный пункт неприступной фортецией. «Для нас это серьезная оперативно-тактическая победа», — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о взятии Юнаковки. Кроме Юнаковки российские военные взяли под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.