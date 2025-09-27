Путешествия
В российском аэропорту сняли временные ограничения

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты
Фото: Phill Brown / Unsplash

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Казани. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов, а также уточнил, что во время их действия два ВС ушли на запасные аэродромы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

О введении ограничений в российском аэропорту стало известно в 6:39 по московскому времени субботы, 27 сентября.

