В российском аэропорту сняли временные ограничения

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Казани. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов, а также уточнил, что во время их действия два ВС ушли на запасные аэродромы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

О введении ограничений в российском аэропорту стало известно в 6:39 по московскому времени субботы, 27 сентября.