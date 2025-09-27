Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:25, 27 сентября 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно органичил прием и выпуск самолетов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры, принятые в воздушной гавани, начали действовать с 23:20 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту российского курортного города Сочи. Ограничения вводились из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также появилось видео, как отдыхающих экстренно эвакуировали с побережья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

    Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

    На Западе раскрыли ход НАТО против России

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

    В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

    В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

    Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости