В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно органичил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры, принятые в воздушной гавани, начали действовать с 23:20 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту российского курортного города Сочи. Ограничения вводились из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также появилось видео, как отдыхающих экстренно эвакуировали с побережья.