Россияне отмечают Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение, занимает особое место среди православных торжеств. Праздник относится к двунадесятым, но единственный из них не связан с событиями земной жизни Христа и Богородицы. Вместе с тем это знаменательное событие в жизни верующих — ведь оно посвящено обретению Креста Господня и его возвращению из персидского плена. Какая у праздника Крестовоздвижения история, как его принято отмечать по церковным традициям, а также как православному верующему понять, какой крест считается «правильным», разбиралась «Лента.ру».

Дата

Воздвижение Креста Господня — двунадесятый праздник в календаре православной церкви. Торжество непереходящее и празднуется каждый год в одну и ту же дату — 27 сентября.

В 2025 году праздник Воздвижения Креста Господня отмечается 27 сентября, в субботу

Интересно, что праздник Крестовоздвижения следует за первым великим праздником церковного года (он отсчитывается с 1 сентября) — Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября.

«Такая последовательность неслучайна. Рождество Присной Девы возвещает нам о подготовке воплощения Господа в человеческом мире. Воздвижение же предрекает Его будущую крестную жертву за людей, когда Крест Животворящий становится орудием спасения человечества», — объясняет в разговоре с «Лентой.ру» клирик Борисоглебской церкви на валах иерей Алексий Ростовцев.

История праздника

«В день Крестовоздвижения православные христиане вспоминают сразу два события», — напоминает в разговоре с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский.

В 326 году в Иерусалиме близ горы Голгофы был найден Крест, на котором был распят Спаситель. Это произошло в Пасху, и поначалу праздник Воздвижения неофициально отмечался на второй день после Светлого Христова Воскресения. А в сентябре 335 года в Иерусалиме был освящен храм Гроба Господня. На следующий день было решено официально учредить праздник Воздвижения Креста.

Второе событие, связанное с Крестом Господним, произошло спустя три столетия. В 614 году персидский шах Хосрой после победы над византийским императором Фокой взял Иерусалим, принадлежавший в то время Византии. Он забрал с собой в Персию и главную христианскую святыню — Крест Господень. Спустя 14 лет византийский император Ираклий победил персов и вернул Крест христианам в Иерусалим. Знаменательно, что произошло это в день Крестовоздвижения.

Эти события — обретение и возвращение Креста — объединяет то, что Крест Господень оба раза воздвигали, то есть поднимали перед народом Сергей Козловский историк церкви, богослов

Как нашли крест

Долгие четыре века после распятия Христа Крест даже не пытались искать, поскольку последователи Спасителя подвергались гонениям. И лишь в двадцатые годы IV века, когда византийский император Константин Великий впервые сделал христианство государственной религией, начались поиски Честного Древа.

Можно сказать, что император Константин направил в Иерусалим первую в христианской истории археологическую экспедицию, которую возглавила его мать — святая равноапостольная царица Елена. К слову, на тот момент ей было около 80 лет.

Согласно иудейской традиции, орудие казни должно было быть погребено вместе с казненным. Экспедиция царицы Елены прекрасно знала об этом, что сильно сужало место поисков: кресты Спасителя и двух разбойников, распятых вместе с ним, должны были находиться вблизи Голгофы Сергей Козловский историк церкви, богослов

Согласно преданию, точное местонахождение креста указал некто Иуда, впоследствии крестившийся под именем Кирьяк, продолжает Козловский. Вблизи Голгофы находились развалины римского храма Венеры, под ними и нашли три креста. На одном из них сохранилась дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский» на трех языках, а также четыре гвоздя.

«Молва о раскопках около Голгофы разнеслась по Иерусалиму, и они происходили при большом стечении народа. Поэтому, когда Крест Господень был найден, он был воздвигнут, чтобы его могли увидеть все. Еще, как гласит предание, к Кресту прикоснулась смертельно больная женщина и мгновенно исцелилась. С тех пор Крест Господень называют Животворящим», — рассказывает настоятель храма Троицы Живоначальной протоиерей Михаил Поп.

Он обращает внимание на то, что в Ветхом Завете нет никаких упоминаний о кресте. У иудеев не было такого вида казни, ее практиковали римляне, и она считалась позорной.

«Как говорится во Второзаконии, "проклят всякий висящий на древе". Но благодаря Господу нашему Иисусу Христу Крест Его стал главной христианской святыней, вызывающей только радость и благоговение. Святой апостол Павел писал, что желает хвалиться в этой жизни лишь крестом Господним», — заключил настоятель.

Традиции праздника

Церковное празднование Воздвижения Креста Господня проходит по-особенному. Вот о каких традициях напоминают богословы и религиоведы.

В праздник Крестовоздвижения установлен пост , причем довольно строгий. Исключены мясо, молочные продукты и даже рыба, разрешено только растительное масло.

, причем довольно строгий. Исключены мясо, молочные продукты и даже рыба, разрешено только растительное масло. Службы в храмах в этот день священники проводят в особых фиолетовых облачениях , как и во время Великого поста. Совершается Всенощное бдение и литургия.

, как и во время Великого поста. Во время утрени Евангелие читается в алтаре , а не посередине храма, как это принято обычно.

, а не посередине храма, как это принято обычно. На службе священник выносит Святой Крест. Все молящиеся целуют Его, а предстоятель помазывает прихожан святым елеем. Крест лежит на аналое до дня отдания Воздвижения 4 октября, после чего его уносят в алтарь.

Какой крест считается «правильным»

«Кресты выцарапывали на камнях римских катакомб еще первые христиане, гонимые за веру, — это были простые крестики из двух одинаковых черточек. Но после установления в Римской империи христианства в 313 году, когда императором Константином был подписан Миланский эдикт, вопрос о "правильности" креста обрел особую актуальность, поскольку новой религии потребовались канонические символы», — поясняет искусствовед-ставролог (специалист, изучающий кресты) Марина Мокрушина.

Первый «правильный» крест описывает в своей книге «Жизнь блаженного василевса Константина» отец церковной истории Евсевий Памфил Кесарийский. Константину Великому во сне явился Господь, явил крестное знамение на небе и повелел сделать знамя с крестом в виде первых букв имени Христа для защиты от врагов. Сегодня этот крест известен под названием «монограмма Константина».

«С тех пор было создано более 100 разнообразных крестов — от Андреевского до Мальтийского, от Папского до Патриаршего. Такое разнообразие крестов вызвало новые дискуссии внутри христианской церкви, которые усугубились с ее Великим расколом в 1054 году на католическую и православную», — рассказывает Марина Мокрушина.

На Руси споры о «правильности» креста начались после Раскола в 1654 году. Раскольники признавали лишь восьмиконечный крест, а другие считали «печатью антихриста». В защиту всех христианских крестов выступил праведный Иоанн Кронштадтский. В своей кандидатской диссертации «О Кресте Христовом» (1855) он утверждал, что важна не форма креста, а искренняя вера в Господа.

Пять основных видов православных крестов Эксперты «Ленты.ру» рассказали об истории и символизме некоторых крестов, которые украшают купола православных церквей и которые носят на груди верующие. 1. Крест «распятие» Один из самых популярных у православных нательных крестов. Это, предположительно, самое первое изображение распятого Христа, которое, было вырезано в V веке на кипарисовых дверях римской церкви святой Сабины. До IX века Иисус изображался на кресте не только живым, но и воскресшим и торжествующим. 2. «Русский» крест Исконно русский шестиконечный крест, который чаще всего можно увидеть на куполах храмов, но иногда он бывает и нательным. Поклонный крест такой формы в 1161 году установила в Спасском монастыре жена святого благоверного князя Димитрия Донского полоцкая княжна, преподобная Евфросиния. Также этот крест используется в геральдике, например, он был размещен в центре герба Херсонской губернии. Символизм этого креста глубок. Таблички у него нет, поскольку на таких крестах висели и распятые с Иисусом разбойники. Но один из них уверовал и отправился в рай со Спасителем, а второй хулил Его и сошел в ад. Это символизирует косая подставка для ног (нижняя перекладина), которая напоминает о том, что Господь дал человеку право выбора. 3. Православный крест Это восьмиконечный крест, который тоже часто встречается на куполах храмов, особенно старообрядческих. Он наиболее соответствует форме креста, описанной в Евангелии. Когда Господь нес орудие своей пытки на своих плечах, то крест был еще четырехконечным. На Голгофе палачи прибили к кресту сначала титло (табличку), а когда распяли Иисуса — подножие, поскольку они не знали, до какого места достанут ноги Христа. 4. Крест «Голгофа» Самый полный вид православного креста, который никогда не устанавливается на куполах, но бывает нательным, скульптурным или живописным (печатным). В этом сложном кресте отражены некоторые догматы православного вероучения и события, происходившие во время Распятия Христа. Восьмиконечный крест стоит на символической Голгофе. Слева и справа размещены аббревиатуры и Г.Г. («гора Голгофа»), и М.Л.Р.Б. («Место Лобное Распят Бысть», или «Место Лобное Рай Бысть»). Под Голгофой находятся череп и кости — останков праотца Адама, который, по преданию, находился здесь в раю, но согрешил. Распятый Христос омыл его кости Своей кровью, избавив людей от первородного греха. По бокам расположены буквы Г.А. («Голова Адама»). Слева и справа от креста изображены копье, которым один из римских воинов пронзил ребра Христа, и трость с губкой, пропитанной уксусом, которую другой воин поднес к губам Иисуса. По бокам расположены соответствующие буквы К и Т («копье» и «трость»). Бывает, но не обязательно, что за крестом расположен круг — терновый венец Христа. Внутри пространства креста, около верхней перекладины, нанесены надписи «Ис. Хс.» («Иисус Христос»), «Снъ Бжй» («Сын Божий») и «Ни Ка» («Победитель»). Верх «Голгофы» венчает титло с надписью ИНЦИ («Иисус Назорей, Царь Иудейский»). 5. Крест «Лодочка» Этот христианский символ располагается только на куполах храмов и выглядит как крест, стоящий на полумесяце. Эта форма послужила почвой для ошибочного суждения, будто крест появился после одной из побед православных над мусульманами. Это в корне неверно. Полумесяц (цата) в православной Византии символизировал царскую власть, а после ее взятия в 1453 году турками стал официальной эмблемой Османской империи. Кресты с изображением полумесяца украшали и древнерусские храмы. Например, церковь Покрова на Нерли и Димитриевский собор во Владимире. Символика креста, плывущего в лодочке, трактуется двояко — это и Ноев ковчег, в котором спасутся лишь истинно верующие в Господа, и безопасный и крепкий якорь, которым душа человека останавливается в доме Божием, которым является храм.

Какой крест можно носить православному

Современные священники в основном терпимо относятся к разнообразным формам крестов и даже к тому, что православные могут носить католические кресты. Известный ревнитель церковного благочестия, покойный протоиерей Дмитрий Смирнов весьма экспрессивно отвечал на вопрос о том, можно ли носить кресты других конфессий:

Можно. Вот на кресте, который я ношу, тоже не написано «Спаси и сохрани». Мне подарил один человек, и я ношу. И, видите, ничего, жив пока. Кто вам может запретить? Отчего такая боязнь глупых людей? Дмитрий Смирнов протоиерей

«Единственное правило в отношении крестов, с моей точки зрения, — не воспринимать нательный крест как украшение. За границей, в Белоруссии, в западных областях России православные верующие часто носят католические кресты — иногда с распятием, а иногда простые четырехконечные. И православные священники их освящают. Главное — искренне веруйте и почаще ходите в храм Божий», — отмечает протоиерей Михаил Поп.

«Если у вас есть сильно верующая мама или бабушка, то носить неправославные крестики, наверное, не стоит, чтобы не шокировать близких, — смеется отец Алексий Ростовцев. — Но в целом я не считаю форму креста проблемой — за время существования христианства их придуманы сотни, и все они символизируют жертву Господа за нас. Главное — носить этот освященный крестик с верой в Него».

Чем отличаются католическое и православное распятия

В беседе с «Лентой.ру» ставролог Марина Мокрушина назвала главные отличия католического и православного распятий. Например, православные считают, что на их распятии число гвоздей соответствует числу отверстий на кресте, привезенном царицей Еленой. Католики говорят, что в Ватикане хранятся три гвоздя с Креста Господня, а значит, их версия правильная.

Интересный момент и с положением тела Иисуса на кресте. Католики стремятся максимально отразить чудовищную пытку Господа, жертву, которую он принес за людей: на распятиях могут быть и кровь, и раны, и даже копья. «На католическом распятии Христос уже умер», — подчеркивает Марина Мокрушина.

Православное распятие более символично. В кресте видят орудие победы над смертью. «Поэтому Христос на нем живой, это распятие более радостное. Господь возвещает грядущее Воскресение и раскинул руки, как бы призывая всех в лоно Церкви», — заключает ставролог.

Отличие Католицизм Православие Табличка Аббревиатура на латыни INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) Аббревиатура кириллицей ИНЦИ («Иисус Назорей, Царь Иудейский») Гвозди 3 4 Подставка Нет Есть Ноги Скрещены и пробиты одним гвоздем Стоят на подставке и пробиты двумя гвоздями Руки Подняты вверх к перекладине креста Раскинуты вдоль перекладины креста Положение тела Приближено к физиологическому, тело провисает под собственной тяжестью Неестественное положение тела, которое как бы стоит на подставке

Мифы о нательных крестах

Эксперты «Ленты.ру» развеяли и другие предрассудки, касающиеся нательных крестов.