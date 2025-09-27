Силовые структуры
Заключившего контракт с Минобороны экс-главу ВСК не пустили на СВО

Экс-глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил с Минобороны контракт об участии в боевых действиях в зоне спецоперации, однако следствие и суд отказались отпускать фигуранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что суд учел данные о личности подсудимого, но продлил меру пресечения до 11 января следующего года. «Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — добавил он.

Ранее защита бывшего гендиректора ВСК заявила о его вкладе в проведение специальной военной операции. Адвокат указал на активную помощь стране со стороны Белкова, который является заслуженным строителем России и участником боевых действий. Он награжден государственными и ведомственными наградами, помогал проведению СВО. На этом основании защита просила смягчить Белкову меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

