Адмирал НАТО Ставридис предложил сбивать российские БПЛА и самолеты

Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал альянс к решительным действиям против российских самолетов. Об этом он написал в колонке для Bloomberg.

Ставридис предложил сбивать российские БПЛА и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран альянса, а в перспективе создать бесполетную зону над Украиной. «В течение четырех лет, когда я был верховным главнокомандующим НАТО, мы постоянно сталкивались с планированием воздушной войны с Россией», — написал Ставридис, занимавший этот пост в 2009-2013 годах.

По мнению адмирала НАТО, который предложил сбивать российскую авиацию, такие меры необходимы как ответ на недавние инциденты в воздушном пространстве Эстонии. Ставридис утверждает, что «долгосрочным планом НАТО должно быть введение полной бесполетной зоны над Украиной», что означает уничтожение любых российских самолетов и БПЛА в этом районе.

Эксперты отмечают, что реализация таких предложений адмирала НАТО может привести к прямому вооруженному конфликту с Россией. В настоящее время генсек альянса Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон занимают более сдержанную позицию, избегая прямых призывов к уничтожению российской авиатехники.

В августе Ставридис призвал президента США Дональда Трампа держать в секрете перемещение американских подлодок. «Я люблю говорить, что эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — подчеркнул он.