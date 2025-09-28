Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:42, 28 сентября 2025Путешествия

Блогерша описала одну особенность жизни в России фразой «для Европы является роскошью»

Алина Черненко

Фото: ORIONF / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по миру соотечественница описала одну особенность жизни в России фразой «для Европы является роскошью». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что это возможность бесплатно отдыхать на природе с палатками. Она отметила, что россияне спокойно ездят ночевать в леса, собирают там ягоды, жарят мясо на костре и рыбачат. При этом никакие специальные разрешения им не нужны.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
30 июля 2025

«А вот в Европе так не сделаешь, потому что отдых с палатками возможен в специально разрешенных местах. Жарить шашлыки в лесу нельзя, так же как и заниматься собирательством. В Германии, например, даже на даче у себя нельзя ночевать и жарить шашлыки, что уж там говорить про лес», — констатировала путешественница.

Кроме того, блогерша отметила, что россиянам проще купить недвижимость, у них есть много вариантов высокооплачиваемой работы, в том числе удаленной, а также возможность пройти комплексное обследование организма и сдать всевозможные анализы бесплатно.

Ранее россиянка, много лет назад переехавшая в Европу, навестила родину и удивилась некоторым особенностям жизни. В первую очередь она восхитилась сферой медицины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров на ГА ООН сделал замечание журналисту из Британии. Тот просил его говорить по-английски. Что ответил глава МИД РФ?

    Стало известно о напряженном диалоге Лаврова с Рубио по Украине

    Москвичей предупредили о резком уменьшении светового дня в октябре

    В России ответили на расширение НАТО миссии в Балтийском море

    Блогерша описала одну особенность жизни в России фразой «для Европы является роскошью»

    В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов

    Фитнес-тренер назвала топ-3 упражнений для рук

    Пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

    В российском городе трамвай загорелся и попал на видео

    В России предположили развитие событий после победы партии Санду в Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости