17:38, 28 сентября 2025Мир

Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте: Конфликт на Украине завершится переговорами
Мария Винар
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте раскрыл итог конфликта на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Так, Рютте предположил, что украинский конфликт завершится переговорами. «Каждый конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами: мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли холодную войну с Рейганом и Тэтчер», — отметил он.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может быть уверен в защите страны после любого мирного соглашения или прекращения огня. Также генсек НАТО добавил, что президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что не сможет этого добиться».

Ранее Рютте заявил о непрерывных поставках оружия на Украину. Кроме того, он отметил, что Североатлантический альянс будет покрывать расходы на них.

