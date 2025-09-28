Силовые структуры
11:55, 28 сентября 2025Силовые структуры

Россиян предупредили о мошенниках с индийскими номерами

МВД: Мошенники начали использовать индийские номера телефонов с кодом +916
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lekhawattana / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники могут использовать телефонные номера, зарегистрированные для Индии. Об этом говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По словам представителей спецслужб, злоумышленники начали использовать зарегистрированные для Индии номера, чтобы вводить россиян в заблуждение. Так, номера в Индии начинаются с комбинации +91. В полиции объяснили, что +91 — код региона, а стоящая после него цифра — например, 6 — обозначает город.

В то же время комбинация из цифр +7916 относится к московскому региону и оператору МТС. «Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — предупредили россиян в МВД.

Ранее в МВД России рассказали, что мошенники начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков, позволяющие похищать средства при бесконтактной оплате. «Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — сообщили в ведомстве.

