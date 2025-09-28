В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в Ярославле, Самаре и других городах РФ

В аэропортах Ярославля, Самары и ряда других городов сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По информации ведомства, ограничения на прием и выпуск воздушных судов утром 28 сентября сняли в аэропортах Ярославля, Самары, Калуги, Жуковского, Пскова и Пензы. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

За время, пока ограничения действовали, на запасной аэродром было отправлено два самолета, выполнявших рейсы в Жуковский. Также на запасные аэродромы «ушло» пять бортов, направлявшихся в самарский аэропорт «Курумоч».

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул представитель Росавиации.

Утром 28 сентября стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Тульской области. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, пострадавших в результате атаки нет.