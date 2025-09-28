Четыре БПЛА сбили над российским регионом

Губерантор Миляев: Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет.

До этого стало известно, что средства ПВО в ночь на 28 сентября сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над восемью регионами России.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 74-летнего жителя Коломны и 73-летнюю жительницу Тульской области. Они зашли в отделение банка в Подольске и подожгли фитили на коробке с фейерверком, после чего скрылись.