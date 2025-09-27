Запустивших фейерверк в отделении банка Подмосковья задержала Росгвардия

Росгвардия задержала запустивших фейерверк в банке в Подольске пенсионеров

Пенсионеров, которые запустили фейерверк в отделении банка в Подмосковье, задержала Росгвардия. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 74-летнего жителя Коломны и 73-летнюю жительницу Тульской области. Они зашли в отделение банка в Подольске и подожгли фитили на коробке с фейерверком, после чего скрылись. Все это время пара получала инструкции по видеосвязи, отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии вскоре по приметам задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанных, они действовали по указаниям неизвестных, представившихся правоохранителями. Злоумышленники пообещали пенсионерам вернуть деньги, которые ранее они перевели мошенникам.