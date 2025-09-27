Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:26, 27 сентября 2025Силовые структуры

Запустивших фейерверк в отделении банка Подмосковья задержала Росгвардия

Росгвардия задержала запустивших фейерверк в банке в Подольске пенсионеров
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Пенсионеров, которые запустили фейерверк в отделении банка в Подмосковье, задержала Росгвардия. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 74-летнего жителя Коломны и 73-летнюю жительницу Тульской области. Они зашли в отделение банка в Подольске и подожгли фитили на коробке с фейерверком, после чего скрылись. Все это время пара получала инструкции по видеосвязи, отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии вскоре по приметам задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанных, они действовали по указаниям неизвестных, представившихся правоохранителями. Злоумышленники пообещали пенсионерам вернуть деньги, которые ранее они перевели мошенникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он заявил, что обсудил это с Трампом

    Франция связала подбрасывание свиных голов к мечетям с Россией

    Трамп поручил отправить в американский город войска для борьбы с «внутренним терроризмом»

    После отравлений в Ленобласти предложили усилить контроль за продажей алкоголя

    «Локомотив» стал лидером РПЛ

    Запустивших фейерверк в отделении банка Подмосковья задержала Росгвардия

    Захарова высмеяла странное поведение Тихановского на видео с пресс-конференции

    Украина заявила о получении от Израиля нового вооружения

    Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней

    На Украине отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости