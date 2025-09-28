Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

Глава МИД РФ Лавров на ГА ООН отказал журналисту в просьбе говорить по-английски

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН отказал журналисту британского телеканала Sky News ответить на его вопрос на английском языке. Запись трансляции опубликована на сайте ООН.

«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — прокомментировал Лавров.

Репортер задал министру вопрос о заявлении американского президента Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».

Лавров, в свою очередь, поделился мнением, что публичная дипломатия подразумевает различные инструменты, способы и приемы, но формулировку Трампа напрямую никак не прокомментировал.

Ранее Сергей Лавров заявил, что информация о подготовке Украиной военных провокаций в Европе имеет под собой надежные основания.