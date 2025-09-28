Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 28 сентября 2025Мир

Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

Глава МИД РФ Лавров на ГА ООН отказал журналисту в просьбе говорить по-английски
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН отказал журналисту британского телеканала Sky News ответить на его вопрос на английском языке. Запись трансляции опубликована на сайте ООН.

«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — прокомментировал Лавров.

Репортер задал министру вопрос о заявлении американского президента Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».
Лавров, в свою очередь, поделился мнением, что публичная дипломатия подразумевает различные инструменты, способы и приемы, но формулировку Трампа напрямую никак не прокомментировал.

Ранее Сергей Лавров заявил, что информация о подготовке Украиной военных провокаций в Европе имеет под собой надежные основания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» окружили Киев

    В Норвегии оценили реакцию Евросоюза на новые слова Трампа насчет Украины

    Главную проблему американских студентов объяснили

    Информацию о падении российской ракеты в жилой зоне в Киеве опровергли

    Наемники ВСУ из Латинской Америки попытались оправдаться в соцсетях

    Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

    Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

    Украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации

    На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

    В Киеве сообщили о последствиях ночной атаки ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости