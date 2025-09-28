Представителя Скотта Риттера в РФ Александру Мадорную внесли в базу «Миротворца»

Представителя американского военного аналитика Скотта Риттера Александру Мадорную внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). На это обратило внимание ТАСС.

Александра Мадорная представляет интересы экс-разведчика и аналитика Риттера в России. Журналисты выяснили, что личные данные женщины разместили на сайте «Миротворца». Судя по содержанию заметки, страница Мадорной появилась в базе 26 сентября.

Мадорную обвиняют в поддержке действий российских властей, распространении недостоверной информации и в связях с «российским пропагандистом» Скоттом Риттером.

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями. В его базу заносят известных российских деятелей — политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов. Также в «Миротворце» размещаются данные граждан других стран. При этом на Украине неоднократно призывали закрыть ресурс.

В конце сентября бизнесмена Романа Абрамовича нашли в базе «Миротворца». Оказалось, что российский миллиардер попал на сайт еще в 2022 году.