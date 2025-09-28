Бывший СССР
Абрамович попал в базу «Миротворца»

Романа Абрамовича включили в базу украинского «Миротворца» еще в 2022 году
Андрей Ставицкий
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российского бизнесмена Романа Абрамовича нашли в базе украинского сайта «Миртворец» (признан террористическим и запрещен в России). На это обратило внимание РИА Новости.

Журналисты выяснили, что миллиардер находится в базе сайта с 2022 года. Среди причин включения Абрамовича в список указаны поддержка российской армии, лоббирование интересов властей РФ и поставка оружия.

«Миротворец» известен скандальными публикациями. В базу сайта заносят известных российских деятелей — политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов. В том числе в «Миротворце» появляются граждане других стран. Ресурс существует с августа 2014 года.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Ее обвинили в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России.

