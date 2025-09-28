Бывший СССР
06:20, 28 сентября 2025Бывший СССР

На Украине объявили в розыск российскую актрису

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Полина Агуреева

Полина Агуреева. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

Артистку объявили в розыск в 2024 году. Ее заочно обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России.

Актриса с 2022 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Ее также обвиняют в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация».

Ранее в сентябре СБУ объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Незадолго до этого стало известно, что в розыске также числится председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

