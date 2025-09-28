Мир
Мэр оценил приказ Трампа отправить в Портленд войска для борьбы с «внутренним терроризмом»

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Мэр Портленда, демократ Кит Уилсон оценил решение президента США Дональда Трампа отправить в город войска для борьбы с «внутренним терроризмом». Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — заявил он.

По словам Уилсона, Соединенные Штаты помнят «акты угнетения», а в Портленде нет беззакония или насилия, если только американский лидер «не собирается совершить их».

Ранее по просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету выделить необходимые военные силы «для защиты разоренного войной Портленда» и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля, которые «подвергаются атакам со стороны "Антифа" и других внутренних террористов».

