Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 28 сентября 2025Бывший СССР

На Украине мужчина переехал на авто сотрудников ТЦК во время проверки документов

В Тернополе уклонист переехал сотрудников ТЦК во время проверки документов
Мария Винар

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Украинский уклонист переехал двух представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время проверки документов. Об этом сообщает военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Тернополе. Сотрудники ТЦК захотели проверить у водителя документы, однако мужчина отказался их предоставить. Он заперся в машине и уехал, сбив при этом украинских военкомов.

Их третий коллега, который находился рядом, выстрелил из травматического пистолета несколько раз. При этом он специально целился в колеса автомобиля, чтобы остановить водителя. Задержать уклониста не удалось, поскольку он скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудник ТЦК открыл огонь по людям во время вручения повестки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    На Западе предрекли украинский сценарий для Молдавии

    Британско-украинские БПЛА станут частью «стены дронов» в Европе

    В Дании захотели закрыть небо для всех гражданских беспилотников

    В США умер старейший глава мормонов

    В администрации президента рассказали об отношении Путина к Кеосаяну

    Стал известен чемпион мира по волейболу среди мужских команд

    В Испании молдавскому избирателю отказали в голосовании из-за футболки

    На Украине мужчина переехал на авто сотрудников ТЦК во время проверки документов

    В Кремле анонсировали визит главы Казахстана в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости