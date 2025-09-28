На Украине мужчина переехал на авто сотрудников ТЦК во время проверки документов

Украинский уклонист переехал двух представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время проверки документов. Об этом сообщает военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в Тернополе. Сотрудники ТЦК захотели проверить у водителя документы, однако мужчина отказался их предоставить. Он заперся в машине и уехал, сбив при этом украинских военкомов.
Их третий коллега, который находился рядом, выстрелил из травматического пистолета несколько раз. При этом он специально целился в колеса автомобиля, чтобы остановить водителя. Задержать уклониста не удалось, поскольку он скрылся с места происшествия.
Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудник ТЦК открыл огонь по людям во время вручения повестки.